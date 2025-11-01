Eine herbe Schlappe erlitt der FC Stahl Aken an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Friedersdorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 55 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Andreas Mieth für Friedersdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Ronny Müller baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Carsten Messner im gegnerischen Tor. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Seiring, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Korge, Saalmann (59. Zakhel), Müller, Dreßler, Ufer, Rehsack (68. Mazurkevych), Belger, Hellmer (90. Wotschadlo), Knauth, Abdul Awali (21. Mrachacz)

SV Friedersdorf: Hahn – Rohde (68. Hartmann), Jefkay (77. Krasnokutskyi), Mieth, Janssen, Walter, Vereshchaka, Thiel (77. Fischer), Kökel (46. Seiring), Stolzenhain, Mühlbauer

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55