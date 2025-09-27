Der FC Victoria Wittenberg errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 26 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Wittenberg/MTU. Die 26 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten das Team aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Tim Körnig (18.) erzielt wurde.

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jonah Mißner traf in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Michael Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (50.). Damit war der Erfolg der Wittenberger entschieden. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Kießling, Hartwig (59. Filybah), Dorn, Witt, Henska (12. Steiner), Ritter, M. Müller, Arlt, Thöner, Körnig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Csehil (54. Kirchhoff), Zagiev, Schneidewind (74. Cil), Mißner, Strobel (54. König), Csehil, Eberhard, Erler, Chebbah, Nelles

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26