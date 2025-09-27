Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der FC Victoria Wittenberg vor 26 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II freuen.

Wittenberg/MTU. Die 26 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten das Team aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Körnig den Ball ins Netz (18.).

Minute 18: FC Victoria Wittenberg mit 2:0 Vorsprung

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jonah Mißner schoss und traf in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Michael Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (50.). Damit war der Triumph der Wittenberger gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Henska (12. Steiner), Körnig, Kießling, Arlt, Dorn, Hartwig (59. Filybah), Witt, Ritter, Thöner

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Mißner, Schneidewind (74. Cil), Chebbah, Eberhard, Csehil, Erler, Strobel (54. König), Nelles, Csehil (54. Kirchhoff), Zagiev

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26