Der FC Victoria Wittenberg errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 4:3 (3:1)-Erfolg gegen den FC Stahl Aken.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Andreas Thöner für Wittenberg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Wittenberger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Max Johannes Hellmer der Torschütze (9.).

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Es blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Riste Vurmo den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wittenberg sicherte (85.). Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Kießling, Thöner, Arlt, Witt, M. Müller, M. Müller, Körnig, C. Müller, Wakrim, Hüller (62. Vurmo)

FC Stahl Aken: Papsdorf – Saalmann (87. Voigt), Dreßler, Knauth, Rzeznitzeck, Müller, Rehsack, Ufer, Mazurkevych, Hellmer, Abdul Awali

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8