Einen 4:3 (3:1)-Heimerfolg gegen den FC Stahl Aken fuhr der FC Victoria Wittenberg am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Andreas Thöner für Wittenberg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Johannes Hellmer den Ball ins Netz (9.).

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Riste Vurmo, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Wittenberger Team den Sieg zu verschaffen (85.). Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt, Hüller (62. Vurmo), Wakrim, Thöner, C. Müller, M. Müller, Körnig, M. Müller, Kießling, Witt

FC Stahl Aken: Papsdorf – Saalmann (87. Voigt), Rzeznitzeck, Müller, Dreßler, Mazurkevych, Abdul Awali, Hellmer, Ufer, Rehsack, Knauth

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8