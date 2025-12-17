Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SV Seegrehna heimste der FC Victoria Wittenberg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. In einer überraschenden Wende hat der FC Victoria Wittenberg nach einem deutlichen Rückstand den SV Seegrehna mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Hendrik Kruse das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Die Wittenberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Andreas Thöner der Torschütze (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit SV Seegrehna – 1:1 in Minute 70

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Christian Müller, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Wittenberger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Dorn, Hüller (3. Vurmo), Thöner, Witt, Körnig, Tann, C. Müller, M. Müller (90. Filybah), M. Müller, Kießling (57. Arlt)

SV Seegrehna: Brandenburg – Ruprecht, Raiskup, Thauer, Trenkel, Stark, Schüler, Böhme, Kruse, Jäckel, Geißler

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27