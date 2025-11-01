Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SV GOLPA heimste der FC Victoria Wittenberg am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (2:1).

Michael Müller traf für den FC Victoria Wittenberg in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Doch die Möhlauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 38 wurde das Gegentor durch Tino Vetter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

FC Victoria Wittenberg und SV GOLPA – 1:1 in Minute 38

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Kevin Klanert (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Mucke (90. Ritter), Witt, C. Müller, Körnig, Wakrim (46. Zentgraf), M. Müller, M. Müller, Tann, Klanert (67. Vurmo), Thöner

SV GOLPA: Hennig – Vetter, Burmeister (61. Bilau), Micklisch, Schönerstedt, Schröter, Krause, Götz, Schmidt, Reiche, Thiecke

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21