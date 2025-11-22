Der FC Victoria Wittenberg errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:3 (2:1).

Die Gäste aus Coswig mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur vier Minuten nach Spielbeginn von Steven Schmidt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Wittenbergern eine unerwartete Führung (4.). Die Wittenberger legten in der 23. Spielminute nach. Diesmal war Lucas Tann der Torschütze.

23. Minute: FC Victoria Wittenberg mit 2:0 Vorsprung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Christopher Plotz für Coswig (41.). Die Partie blieb spannend. Michael Müller traf für Wittenberg (66). Laurence Fynn Hoffmann traf für Coswig (72). Fabian Scheller netzte für Coswig ein (84.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Nur vier Minuten darauf konnte Andreas Thöner (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Blau-Rot Coswig

FC Victoria Wittenberg: Ritter – Hüller (60. Grabo), M. Müller (60. Wakrim), Dorn, Tann, Kießling, Thöner, Witt, C. Müller, Körnig, M. Müller

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körner, Plotz (70. Hoffmann), Löwe, Meyers, Seifert (83. Fischer), Bergt, Scheller, Schmidt, Weber (58. Gliese), Schaaf

Tore: 1:0 Steven Schmidt (4.), 2:0 Lucas Tann (23.), 2:1 Christopher Plotz (41.), 3:1 Michael Müller (66.), 3:2 Laurence Fynn Hoffmann (72.), 3:3 Fabian Scheller (84.), 4:3 Andreas Thöner (88.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Heiko Krause, Ralf Kilz; Zuschauer: 41