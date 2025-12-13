Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem FC Victoria Wittenberg ein 4:3 (3:1)-Heimsieg über den FC Stahl Aken.

Andreas Thöner (FC Victoria Wittenberg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Max Johannes Hellmer (9.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Riste Vurmo (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (85.). Der FC Victoria Wittenberg hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Witt, Thöner, M. Müller, Körnig, Arlt, C. Müller, Kießling, M. Müller, Hüller (62. Vurmo), Wakrim

FC Stahl Aken: Papsdorf – Müller, Rehsack, Abdul Awali, Ufer, Dreßler, Saalmann (87. Voigt), Knauth, Rzeznitzeck, Mazurkevych, Hellmer

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8