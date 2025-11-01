Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (2:1).

Michael Müller (FC Victoria Wittenberg) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Möhlauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Tino Vetter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

1:1 für FC Victoria Wittenberg und SV GOLPA – Minute 38

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Klanert, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Wittenberger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Körnig, C. Müller, Thöner, Witt, Wakrim (46. Zentgraf), Klanert (67. Vurmo), Mucke (90. Ritter), M. Müller, Tann

SV GOLPA: Hennig – Burmeister (61. Bilau), Schönerstedt, Götz, Krause, Schröter, Reiche, Thiecke, Vetter, Schmidt, Micklisch

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21