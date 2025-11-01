Ergebnis 10. Spieltag FC Victoria Wittenberg holt sich engen Triumph gegen SV GOLPA mit 2:1
Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV GOLPA.
Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (2:1).
Michael Müller (FC Victoria Wittenberg) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Möhlauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Tino Vetter erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Wittenberg
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 10
1:1 für FC Victoria Wittenberg und SV GOLPA – Minute 38
Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Klanert, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Wittenberger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger haben sich somit Platz elf gesichert.
Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA
FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Körnig, C. Müller, Thöner, Witt, Wakrim (46. Zentgraf), Klanert (67. Vurmo), Mucke (90. Ritter), M. Müller, Tann
SV GOLPA: Hennig – Burmeister (61. Bilau), Schönerstedt, Götz, Krause, Schröter, Reiche, Thiecke, Vetter, Schmidt, Micklisch
Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21