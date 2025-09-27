Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der FC Victoria Wittenberg vor 26 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II freuen.

Wittenberg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Arthur-Lambert-Stadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Wittenberger gewannen souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Rivalen aus Bitterfeld-Wolfen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Wittenberger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (18.).

FC Victoria Wittenberg liegt in Minute 18 2:0 vorn

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Jonah Mißner versenkte den Ball in Spielminute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Schon drei Spielminuten später konnte Michael Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen (50.). Mit 4:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Henska (12. Steiner), M. Müller, Hartwig (59. Filybah), Arlt, Körnig, Thöner, Dorn, Kießling, Witt, Ritter

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Eberhard, Strobel (54. König), Csehil, Mißner, Chebbah, Schneidewind (74. Cil), Csehil (54. Kirchhoff), Zagiev, Erler, Nelles

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26