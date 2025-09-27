Dem FC Victoria Wittenberg glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Wittenberg/MTU. Die 26 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wittenberger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (18.).

Dann kamen die abgeschlagenen Bitterfeld-Wolfener zum Zug: Jonah Mißner versenkte den Ball in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Michael Müller den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (50.). Damit war der Erfolg der Wittenberger entschieden. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Hartwig (59. Filybah), Kießling, Thöner, Henska (12. Steiner), M. Müller, Ritter, Witt, Arlt, Körnig, Dorn

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Schneidewind (74. Cil), Nelles, Csehil (54. Kirchhoff), Zagiev, Csehil, Strobel (54. König), Chebbah, Eberhard, Mißner, Erler

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26