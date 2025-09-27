Dem FC Victoria Wittenberg glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Wittenberg/MTU. Die 26 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen das Team aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Körnig den Ball ins Netz (18.).

FC Victoria Wittenberg mit 2:0 vorne – 18. Minute

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Bitterfeld-Wolfener zum Zug: Jonah Mißner versenkte den Ball in Spielminute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte einmal Gelb ein. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur drei Spielminuten darauf konnte Michael Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen (50.). Mit 4:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Hartwig (59. Filybah), Thöner, Kießling, M. Müller, Henska (12. Steiner), Witt, Körnig, Ritter, Arlt, Dorn

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Chebbah, Schneidewind (74. Cil), Mißner, Zagiev, Nelles, Csehil (54. Kirchhoff), Erler, Strobel (54. König), Eberhard, Csehil

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26