Der FC Victoria Wittenberg errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 26 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Wittenberg/MTU. Die 26 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mit 4:1 (3:1) souverän.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (18.).

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Jonah Mißner versenkte den Ball in der 35. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Michael Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (50.). Damit war der Sieg der Wittenberger gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Thöner, Witt, Kießling, Hartwig (59. Filybah), Ritter, Henska (12. Steiner), Arlt, Dorn, M. Müller, Körnig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Mißner, Erler, Nelles, Strobel (54. König), Chebbah, Zagiev, Csehil (54. Kirchhoff), Schneidewind (74. Cil), Eberhard, Csehil

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26