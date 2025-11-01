Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (2:1)-Triumph über den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (2:1).

In Minute 16 schoss Michael Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Wittenberger konterten in der 38. Spielminute. Diesmal war Tino Vetter der Torschütze.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Kevin Klanert (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Klanert (67. Vurmo), Witt, Mucke (90. Ritter), M. Müller, C. Müller, Wakrim (46. Zentgraf), Thöner, Körnig, Tann

SV GOLPA: Hennig – Burmeister (61. Bilau), Schröter, Micklisch, Schmidt, Götz, Schönerstedt, Reiche, Thiecke, Krause, Vetter

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21