Der FC Victoria Wittenberg erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 26 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wittenberger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (18.).

FC Victoria Wittenberg liegt in Minute 18 2:0 vorn

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Bitterfeld-Wolfener dran: Jonah Mißner versenkte den Ball in der 35. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 45+2 unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte einmal Gelb ein. Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Michael Müller den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (50.). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Kießling, Ritter, Witt, Thöner, Arlt, Körnig, Hartwig (59. Filybah), Dorn, M. Müller, Henska (12. Steiner)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Paff – Schneidewind (74. Cil), Csehil, Erler, Zagiev, Eberhard, Chebbah, Csehil (54. Kirchhoff), Nelles, Mißner, Strobel (54. König)

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (3.), 2:0 Tim Körnig (18.), 2:1 Jonah Mißner (35.), 3:1 Kai Strobel (45.+2), 4:1 Michael Müller (50.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Roman Schönemann, Sebastian Hinsche; Zuschauer: 26