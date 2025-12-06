In der Fußball-Landesklasse 4 kassierte der FC Stahl Aken am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Elster und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Aken/MTU. Die 12 Beobachter im Woodward Elbesportpark haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Stahl Aken ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Philipp Schneider für Elster traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maurice Witzel (7.).

FC Stahl Aken gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 7

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schneider traf in Minute 26, Ivan Lavrov in Minute 40 und Witzel in Minute 62. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Damon Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:6 auszubauen (83.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Eintracht Elster

FC Stahl Aken: Schulz – Ufer, Dreßler, Saalmann (62. Saliou), Wotschadlo, Knauth, Kutscher (67. Müller), Franz (74. Korge), Abdul Awali, Rehsack, Mazurkevych (78. Voigt)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schuschke, Richter, Engelhardt, Lavrov (62. Göbel), Witzel (62. Schüler), Schneider, Schutzsch (76. Donath), Witzel, Dietze, Kase

Tore: 0:1 Philipp Schneider (1.), 0:2 Maurice Witzel (7.), 0:3 Philipp Schneider (26.), 0:4 Ivan Lavrov (40.), 0:5 Maurice Witzel (62.), 0:6 Damon Schüler (83.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Dean Domenic Werner, Levis Benjamin Werner; Zuschauer: 12