Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:6 (0:3) verließ der FC Stahl Aken am Samstag den Woodward Elbesportpark in Aken. Der SV Eintracht Elster fuhr siegreich nach Hause.

Aken/MTU. Die 12 Zuschauer im Woodward Elbesportpark haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Stahl Aken ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

Gleich nach Spielstart schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (1.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maurice Witzel (7.).

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 7

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 26, Ivan Lavrov in Minute 40 und Witzel in Minute 62. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Damon Schüler (Elster) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 6:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Eintracht Elster

FC Stahl Aken: Schulz – Wotschadlo, Abdul Awali, Saalmann (62. Saliou), Dreßler, Mazurkevych (78. Voigt), Knauth, Ufer, Franz (74. Korge), Rehsack, Kutscher (67. Müller)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schutzsch (76. Donath), Schneider, Witzel (62. Schüler), Kase, Lavrov (62. Göbel), Dietze, Witzel, Schuschke, Richter, Engelhardt

Tore: 0:1 Philipp Schneider (1.), 0:2 Maurice Witzel (7.), 0:3 Philipp Schneider (26.), 0:4 Ivan Lavrov (40.), 0:5 Maurice Witzel (62.), 0:6 Damon Schüler (83.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Dean Domenic Werner, Levis Benjamin Werner; Zuschauer: 12