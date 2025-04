Aken/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 46 Besuchern des Woodward Elbesportparks geboten. Die Akener waren den Gästen aus Abtsdorf mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Lucas Rzeznitzeck (FC Stahl Aken) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste zweimal Gelb hinnehmen (51.). Das zweite Tor konnten die Akener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Rzeznitzeck den Ball ins Netz.

Doppelpack von Lucas Rzeznitzeck bringt FC Stahl Aken 2:0 in Führung – Minute 81

Der Siegeszug der Akener brach nicht ab. Minute 89: Aken traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rzeznitzeck ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 22

Bereits eine Spielminute später konnte Jeremy Noel Alter (Abtsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Abtsdorf erzielen (90.). Die Akener haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

FC Stahl Aken: Franz – Dreßler, Müller, Rehsack (19. Zakhel), Abdul Awali (79. Kutscher), Saalmann (63. Knauth), Saliou, Ufer, Rzeznitzeck, Zhelezniak, Belger

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Heinze, Brückner, Heinze, Mende, Tietel, Alter, Koppe, Sprenger, Gresse (69. Winter)

Tore: 1:0 Lucas Rzeznitzeck (15.), 2:0 Lucas Rzeznitzeck (81.), 3:0 Lucas Rzeznitzeck (89.), 3:1 Jeremy Noel Alter (90.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 46