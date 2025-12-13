Der FC Victoria Wittenberg errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 4:3 (3:1)-Heimsieg gegen den FC Stahl Aken.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (3:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Andreas Thöner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Max Johannes Hellmer den Ball ins Netz (9.).

FC Victoria Wittenberg und FC Stahl Aken – 1:1 in Minute 9

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Es blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Riste Vurmo, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wittenberger zu entscheiden (85.). Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Thöner, Körnig, M. Müller, C. Müller, Arlt, Hüller (62. Vurmo), M. Müller, Witt, Kießling, Wakrim

FC Stahl Aken: Papsdorf – Abdul Awali, Rehsack, Knauth, Hellmer, Dreßler, Ufer, Müller, Saalmann (87. Voigt), Mazurkevych, Rzeznitzeck

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8