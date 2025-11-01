Der FC Victoria Wittenberg errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (2:1).

Nach nur 16 Minuten schoss Michael Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tino Vetter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit SV GOLPA – 1:1 in Minute 38

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Klanert, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Wittenberger Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Mucke (90. Ritter), Klanert (67. Vurmo), Thöner, Witt, Körnig, C. Müller, Tann, M. Müller, Wakrim (46. Zentgraf)

SV GOLPA: Hennig – Reiche, Vetter, Schröter, Schmidt, Thiecke, Krause, Schönerstedt, Götz, Micklisch, Burmeister (61. Bilau)

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21