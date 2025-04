Aken/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FC Stahl Aken und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 4:3 (1:1) getrennt.

Lucas Rzeznitzeck traf für den FC Stahl Aken in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Schölzel den Ball ins Netz.

44. Minute FC Stahl Aken auf Augenhöhe mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Hendrik Barth/Coswig (50.), gefolgt von Patrick Belger (FC Stahl Aken) in Minute 52, Jan-Erik Bergt (SV Blau-Rot Coswig) in Minute 55 und Sabrou Hakou Abdul Awali (FC Stahl Aken) in Minute 61. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 24

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Abdul Awali, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Akener Team den Sieg zu verschaffen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Stahl Aken hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Blau-Rot Coswig

FC Stahl Aken: Krenzler – Müller, Belger, Dreßler, Abdul Awali, Ufer, Rehsack (64. Teichmann), Saalmann (80. Kutscher), Korge, Zakhel, Rzeznitzeck

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe, Barth (85. Saage), Schölzel (75. Seifert), Schölzel, Kappel, Ziem, Böhme, Scheller, Bergt, Müller (46. Hoffmann)

Tore: 1:0 Lucas Rzeznitzeck (18.), 1:1 Tim Schölzel (44.), 1:2 Hendrik Barth (50.), 2:2 Patrick Belger (52.), 2:3 Jan-Erik Bergt (55.), 3:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (61.), 4:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (89.); Zuschauer: 32