Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Nach nur 20 Minuten schoss Jonah Mißner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Marcel Merkel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

1. FC Bitterfeld-Wolfen II und Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 36

Der letzte Treffer fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Fünf Minuten nach Anstoß gelang es Christian Grunert, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bitterfeld-Wolfener zu entscheiden (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Riediger, Jentzsch, Mißner (80. Pabstmann), Zagiev, Eberhard, Schneidewind, Grunert, Pötzsch (45. Kirchhoff), Nelles, Csehil (90. Rohde)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Apel (32. Schlichting), Merkel, Walzer, Von Klöden, Markert, Berger (90. Hulwa), Malende, Bittner, Dieckow (77. Yousef), Eckersberg

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60