Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Friedersdorf ein 1:0 (1:0)-Triumph über den SV GOLPA.

Muldestausee/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Friedersdorf und SV GOLPA. 55 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u.Freizeitzentrum.

Nach lediglich 20 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA

SV Friedersdorf: Fleischer – Vereshchaka, Jefkay, Stolzenhain (54. Fischer), Seiring, Kowalski, Kökel (76. Kauna), Janssen, Hartmann, Walter, Rohde (68. Krasnokutskyi)

SV GOLPA: Hennig – Schröter, Götz, Schmidt, Thiecke, Reiche (64. Reichmann), Krause, Schönerstedt (64. Marquardt), Burmeister (64. Werner), Schmidt, Micklisch

Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55