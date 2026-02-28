Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Die 47 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger besiegten das Team aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Laurence Fynn Hoffmann (SV Blau-Rot Coswig) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. In der zweiten Halbzeit setzte Coswig noch einen drauf: In Minute 86 wurde das zweite Tor durch Brian-Lucas Körnicke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 86: SV Blau-Rot Coswig liegt mit 2:0 vorne

Am Ende des Duells sollte es dem SV Friedersdorf doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Patrick Thiel den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Friedersdorf erlangte (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (46. Schölzel), Ristok (89. Weber), Körnicke (89. Fischer), Hoffmann (81. Ziem), Plotz, Scheller, Warnecke, Schaaf (81. Meyers), Bergt, Löwe

SV Friedersdorf: Hahn – Hartmann (89. Müller), Mieth, Stolzenhain (51. Stucke), Kökel, Walter, Rickelt, Krasnokutskyi, Janssen, Vereshchaka, Thiel

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47