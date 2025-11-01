Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (2:1)-Triumph über den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (2:1).

Michael Müller (FC Victoria Wittenberg) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Möhlauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Tino Vetter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Minute 38 FC Victoria Wittenberg gleichauf mit SV GOLPA – 1:1

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Kevin Klanert den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wittenberg sicherte (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der FC Victoria Wittenberg hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Mucke (90. Ritter), Thöner, Tann, C. Müller, Witt, Wakrim (46. Zentgraf), M. Müller, Körnig, Klanert (67. Vurmo)

SV GOLPA: Hennig – Schönerstedt, Vetter, Thiecke, Micklisch, Götz, Schröter, Reiche, Schmidt, Burmeister (61. Bilau), Krause

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21