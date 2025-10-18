Für den SV 1922 Pouch-Rösa endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:3). Die Partie zwischen dem SV 1922 Pouch-Rösa und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Bitterfeld-Wolfen auf und entschieden das Match am Ende mit 2:3 (2:3) für sich.

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielbeginn von Kai Strobel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Muldestauseern eine unerwartete Führung ein. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Ronaldinho Francisco Robalo (27.) erzielt wurde.

SV 1922 Pouch-Rösa in Minute 27 2:0 in Führung

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Pötzsch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Shaba (61. Schubert), Hulovych, Robalo (87. Wittig), Kunyk, Wittek (61. Hänisch), Quilitzsch, Ersed, Rocktäschel, Synovyd, Richter (76. Camara)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Strobel, Csehil (71. König), Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Nelles (81. Cil), Chebbah (84. Csehil), Schneidewind, Pabstmann (76. Kirchhoff), Riediger, Pötzsch, Eberhard

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55