Kein Punktgewinn für SG 1919 Trebitz: Im eigenen Stadion musste das Team am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den TuS Kochstedt hinnehmen.

Eine knappe Schlappe steckt SG 1919 Trebitz gegen TuS Kochstedt ein: 0:1

Bad Schmiedeberg/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG 1919 Trebitz und TuS Kochstedt. 60 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Trebitz.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Oberländer, Kirschke, Kühne, Schütz, Poenicke, Krott, Howe (65. Schneider), Födisch, Gröber, Preuß

TuS Kochstedt: Rosner – Buschmann (86. Denell), Strokosch, Friedrich (53. Streuber), Hein (79. Böhme), Richter, Hensen, Krüger (90. Zuchowski), Zabel, Zuchowski, Ihbe (64. Karbath)

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60