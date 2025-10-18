Kein Punktgewinn für SV 1922 Pouch-Rösa: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (2:3) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hinnehmen.

Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:3). Trotz eines starken Anfangs haben die Muldestauseer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:3).

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Kai Strobel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Muldestauseern eine unverhoffte Führung ein. Die Muldestauseer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Ronaldinho Francisco Robalo der Torschütze (27.).

SV 1922 Pouch-Rösa führt in Minute 27 mit 2:0

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Bereits fünf Minuten später konnte Pötzsch (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Elf erzielen (40.). Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Synovyd, Robalo (87. Wittig), Kunyk, Wittek (61. Hänisch), Rocktäschel, Shaba (61. Schubert), Richter (76. Camara), Quilitzsch, Ersed, Hulovych

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Pötzsch, Eberhard, Riediger, Chebbah (84. Csehil), Schneidewind, Csehil (71. König), Pabstmann (76. Kirchhoff), Strobel, Nelles (81. Cil)

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55