Für die SG 1919 Trebitz endete der 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TuS Kochstedt mit 0:1 (0:0).

Bad Schmiedeberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG 1919 Trebitz und TuS Kochstedt mit einem torarmen 0:1 (0:0). 60 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Trebitz live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Poenicke, Kirschke, Oberländer, Gröber, Preuß, Födisch, Kühne, Schütz, Krott, Howe (65. Schneider)

TuS Kochstedt: Rosner – Strokosch, Buschmann (86. Denell), Hensen, Zuchowski, Friedrich (53. Streuber), Hein (79. Böhme), Krüger (90. Zuchowski), Zabel, Ihbe (64. Karbath), Richter

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60