Ergebnis 10. Spieltag Eine knappe Pleite steckt SG 1919 Trebitz gegen TuS Kochstedt ein: 0:1
Für die SG 1919 Trebitz endete der 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TuS Kochstedt mit 0:1 (0:0).
Bad Schmiedeberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG 1919 Trebitz und TuS Kochstedt mit einem torarmen 0:1 (0:0). 60 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Trebitz live dabei.
Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bad Schmiedeberg
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 10
Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt
SG 1919 Trebitz: Langer – Poenicke, Kirschke, Oberländer, Gröber, Preuß, Födisch, Kühne, Schütz, Krott, Howe (65. Schneider)
TuS Kochstedt: Rosner – Strokosch, Buschmann (86. Denell), Hensen, Zuchowski, Friedrich (53. Streuber), Hein (79. Böhme), Krüger (90. Zuchowski), Zabel, Ihbe (64. Karbath), Richter
Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60