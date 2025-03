Dessau-Roßlau/MTU. Der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Rene Hammerschmidt (Leuna) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (32., 32.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Lucas Pabstmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.). Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Daniel Fleischlen den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 21

1:1 im Duell zwischen TuS Kochstedt und 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Minute 80

Die Bitterfeld-Wolfener wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Kai Strobel für Thomas Trettner und Niklas Achilles für Eric Krogmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Thomas Trettner (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Elf erzielen (90.+2). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Böhme (70. Hein), Hajowsky, Ziemba, Böhler, Streuber, Schlichting (78. Fleischlen), Zuchowski, Hensen (72. Streit), Richter

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Koller – Hawel (70. Eberhard), Nelles (62. Erler), Riediger, Elflein, Pabstmann, Schneidewind, Strobel (81. Trettner), Pötzsch, Csehil, Achilles (83. Krogmann)

Tore: 0:1 Lucas Pabstmann (61.), 1:1 Daniel Fleischlen (80.), 1:2 Thomas Trettner (90.+2); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Mario Jeske, Jan Bendicks; Zuschauer: 50