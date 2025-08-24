Für den Gastgeber SV Allemannia 08 Jessen endete das Duell mit der SV Germania 08 Roßlau am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 3:3 (1:2)-Unentschieden.

Jessen/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Allemannia 08 Jessen und die SV Germania 08 Roßlau ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:2).

Paul Ulrich Hanke (SV Germania 08 Roßlau) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Felix Möbius den Ball ins Netz (33.).

SV Allemannia 08 Jessen sieht sich 0:2 im Rückstand – 33. Minute

Tor Nummer drei schoss Jannik-Noah Winter für Jessen (45.+2.). Es blieb spannend. Paul Ulrich Hanke traf für Roßlau (47). Michel Nick Wedmann traf für Jessen (68). Spielstand 3:2 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Germania 08 Roßlau steckte einmal Gelb ein.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Wedmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Jessener zu erreichen (75.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Allemannia 08 Jessen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Germania 08 Roßlau

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Winter, Quinque (83. Askar), Peinl (56. Schüler), Sachse (56. Ockler), Heinze (62. Böhme), Weidmann, Wedmann (80. Michalke), M. Michlick, J. Michlick, Alalawi

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph (76. Kagelmacher) – Lorenz, Berke, Franzel, Hanke (89. Deux), Möbius (80. Reichardt), Mieth, Klausnitzer, Hagendorf, Fleischer (46. Ruge), Seiffert (85. Marzian)

Tore: 0:1 Paul Ulrich Hanke (30.), 0:2 Felix Möbius (33.), 1:2 Jannik-Noah Winter (45.+2), 1:3 Paul Ulrich Hanke (47.), 2:3 Michel Nick Wedmann (68.), 3:3 Michel Nick Wedmann (75.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Thomas Doczekala, Franz Deutschbein; Zuschauer: 147