Ein 3:3 (1:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Allemannia 08 Jessen und SV Germania 08 Roßlau am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Jessen/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Allemannia 08 Jessen und die SV Germania 08 Roßlau ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Paul Ulrich Hanke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Dessauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Felix Möbius der Torschütze (33.).

Minute 33: SV Allemannia 08 Jessen liegt 0:2 zurück

Tor Nummer drei schoss Jannik-Noah Winter für Jessen (45.+2.). Die Partie blieb spannend. Paul Ulrich Hanke traf für Roßlau (47). Michel Nick Wedmann traf für Jessen (68). Spielstand 3:2 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Wedmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Jessener zu erlangen (75.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Allemannia 08 Jessen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Germania 08 Roßlau

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – J. Michlick, Winter, M. Michlick, Quinque (83. Askar), Sachse (56. Ockler), Heinze (62. Böhme), Alalawi, Weidmann, Wedmann (80. Michalke), Peinl (56. Schüler)

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph (76. Kagelmacher) – Hanke (89. Deux), Seiffert (85. Marzian), Möbius (80. Reichardt), Lorenz, Fleischer (46. Ruge), Hagendorf, Klausnitzer, Mieth, Berke, Franzel

Tore: 0:1 Paul Ulrich Hanke (30.), 0:2 Felix Möbius (33.), 1:2 Jannik-Noah Winter (45.+2), 1:3 Paul Ulrich Hanke (47.), 2:3 Michel Nick Wedmann (68.), 3:3 Michel Nick Wedmann (75.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Thomas Doczekala, Franz Deutschbein; Zuschauer: 147