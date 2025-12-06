Ergebnis 14. Spieltag Duell zwischen SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg endet unentschieden 1:1
Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.
Muldestausee/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV 1922 Pouch-Rösa und dem FC Victoria Wittenberg mit einem Remis.
Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.
Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Christos Paschos für Pouch-Rösa traf und in Spielminute 57 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 14
SV 1922 Pouch-Rösa und FC Victoria Wittenberg – 1:1 in Minute 83
In der 79. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein.
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Tim Körnig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Wittenberger Team erzielte (83.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg
SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Da Silva Semedo, Gentil Da Cunha, Tale (46. Heßler), Ersed, Paschos, Robalo, Bacurim (73. Camara), Hänisch (73. Schubert), Quilitzsch, Richter
FC Victoria Wittenberg: Müller – Huth (70. Grabo), Vurmo, Schütze, Jablonka, Arlt, Körnig, Thöner, Müller, Wakrim, Dorn
Tore: 1:0 Christos Paschos (57.), 1:1 Tim Körnig (83.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block