Ergebnis 17. Spieltag Duell zwischen FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa endet mit Remis 2:2
Ein 2:2 (0:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.
Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (0:2).
Oleksandr Synovyd (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Muldestauseer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Oleksii Hulovych der Torschütze (39.).
FC Stahl Aken hinkt 0:2 hinterher – 39. Minute
Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Aken
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 17
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Lucas Rzeznitzeck den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Akener Team errang (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.
Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa
FC Stahl Aken: Schulz – Saalmann (63. Saliou), Müller, Mazurkevych (63. Zhelezniak), Ufer, Abdul Awali (63. Kutscher), Dreßler (80. Rehsack), Mrachacz, Wotschadlo (81. Franz), Belger, Rzeznitzeck
SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Kunyk, Synovyd (58. Walter), Kunyk, Hulovych, Hänisch, Stein, Heßler, Quilitzsch, Ersed, Schubert (85. Neumann)
Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32