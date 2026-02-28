Ein 2:2 (0:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (0:2).

Oleksandr Synovyd (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Muldestauseer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Oleksii Hulovych der Torschütze (39.).

FC Stahl Aken hinkt 0:2 hinterher – 39. Minute

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Lucas Rzeznitzeck den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Akener Team errang (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Saalmann (63. Saliou), Müller, Mazurkevych (63. Zhelezniak), Ufer, Abdul Awali (63. Kutscher), Dreßler (80. Rehsack), Mrachacz, Wotschadlo (81. Franz), Belger, Rzeznitzeck

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Kunyk, Synovyd (58. Walter), Kunyk, Hulovych, Hänisch, Stein, Heßler, Quilitzsch, Ersed, Schubert (85. Neumann)

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32