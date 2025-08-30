Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem Dessauer SV 97 I am Samstag nicht, als er sich vor 72 Zuschauern mit 2:4 (2:0) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:0). Die Partie zwischen dem Dessauer SV 97 I und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Bitterfeld-Wolfen auf und entschieden das Spiel schließlich mit 2:4 (2:0) für sich.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nur fünf Minuten nach Anpfiff lenkte Vitalij Zagiev den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Dessauern unerwartet die Führung (5.). Die Dessauer legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Elshan Abaszada der Torschütze.

Minute 31: Dessauer SV 97 I liegt mit 2:0 vorne

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Zagiev den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (78.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert. Die Dessauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Merkel, Schlichting (64. Jornitz), Abaszada (46. Apel), Von Klöden, Bittner, Abdulkarim (88. Hulwa), Eckersberg, Walzer (64. Markert), Akbari

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Schneidewind, Chebbah, Pabstmann (46. Strobel), Kirchhoff (46. Csehil), Achilles, Eberhard, Riediger, Pötzsch, Zagiev, Nelles (81. Rohde)

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72