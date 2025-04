Dessau-Roßlau/MTU. Das Match zwischen Dessau und Aken ist mit einer klaren 0:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Lucas Rzeznitzeck (FC Stahl Aken) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I kassierte einmal Gelb (37.). Der FC Stahl Aken hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Arms. Die Akener legten in der 40. Minute nach. Diesmal war Cherif-Dine Saliou der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 23

40. Minute: Dessauer SV 97 I 0:2 im Hintertreffen

Das Spiel endete bitter für die Dessauer. In Minute 72 lenkte Felix Kamschütz den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Dessauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – FC Stahl Aken

Dessauer SV 97 I: Deistler – Schweininger, Malende, Zabel, Hoffmann, Markert, Kamschütz, Merkel, Dieckow (81. Yousef), Brenner, Abaszada (52. Richter)

FC Stahl Aken: Papsdorf – Rzeznitzeck, Franz (78. Saalmann), Dreßler, Abdul Awali (75. Kutscher), Ufer (60. Knauth), Müller, Saliou, Belger, Rehsack (65. Zakhel), Zhelezniak (85. Krenzler)

Tore: 0:1 Lucas Rzeznitzeck (7.), 0:2 Cherif-Dine Saliou (40.), 0:3 Felix Kamschütz (72.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 70