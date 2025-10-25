Der Dessauer SV 97 I erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 75

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Philipp Markert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (75.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Eckersberg, Schlichting, Von Klöden, Merkel, Markert (87. Hulwa), Apel, Bittner (78. Abaszada), Dieckow (87. Thiele), Malende (68. T. Berger), Kieseler

SV Seegrehna: Scherbaum – Trenkel, Kruse, Schenke, Thauer, Geißler, Stark, Gäbelt, Raiskup (64. Ruprecht), Griedel (76. Kohl), Jäckel

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35