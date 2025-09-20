Der Dessauer SV 97 I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 120 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Dessauer SV 97 I und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

Stefan Krug traf für den SV Germania 08 Roßlau in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Luca Maximilian Dieckow der Torschütze (26.).

Minute 26 Dessauer SV 97 I und SV Germania 08 Roßlau im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Dessauer SV 97 I kassierte zweimal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Julian Bittner, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (79.). In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Apel (87. Yousef), Kieseler, Markert (61. Abaszada), Bittner (90. Kamschütz), Merkel, Akbari (70. Abdulkarim), Eckersberg, Walzer, Von Klöden, Dieckow

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Michaelis (61. Fleischer), Lorenz, Krug (58. Seiffert), Franzel, Marzian, Klausnitzer, Richter (75. Lorenz), Berke, Müller, Ruge (83. Mieth)

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120