Dem Dessauer SV 97 I gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 35 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Kienfichten geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I führt nach 75 Minuten 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna musste zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

30 Minuten nach der Pause konnte Philipp Markert (Dessau) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 2:0 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Schlichting, Merkel, Markert (87. Hulwa), Apel, Kieseler, Bittner (78. Abaszada), Malende (68. T. Berger), Von Klöden, Eckersberg, Dieckow (87. Thiele)

SV Seegrehna: Scherbaum – Griedel (76. Kohl), Jäckel, Gäbelt, Stark, Schenke, Trenkel, Geißler, Thauer, Kruse, Raiskup (64. Ruprecht)

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35