Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den TuS Kochstedt mit 6:4 (3:1) zu besiegen. 46 Zuschauer waren live dabei.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 6:4 (3:1).

Paul Apel (Dessauer SV 97 I) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Markert den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für Dessauer SV 97 I – 24. Minute

Dann konnte Dessau einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Thomas Berger traf in Minute 26. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Dessauer dran: Willi Veith Böhme schoss und traf in der 45. Spielminute, gefolgt von Philip Streuber (58.). Der Dessauer SV 97 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Apel traf in der 62. Spielminute noch einmal. So einfach ließen sich die Dessauer aber nicht unterkriegen. Robert Mathias Krieg schoss und traf in Spielminute 73. Eine echte Bedrohung erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Markert schoss und traf in Minute 78 noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Leander Zabel traf in Minute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der 90. Minute gelang es Berger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:4 zu erweitern (90.). Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Eckersberg, Von Klöden, Apel (90. Yousef), T. Berger (90. Kamschütz), Merkel, Malende, Akbari, Schlichting (68. Walzer), Dieckow (90. Hulwa), Markert

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Zuchowski, Richter, Böhme, Buschmann, Streuber, Ziemba (55. Krieg), Hensen, Ihbe (75. Rüdiger), Krüger

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46