Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 120 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:2)-Erfolg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Dessauer SV 97 I und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

Stefan Krug (SV Germania 08 Roßlau) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Maximilian Dieckow den Ball ins Netz (26.).

26. Minute Dessauer SV 97 I und SV Germania 08 Roßlau im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I musste zweimal Gelb hinnehmen. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Julian Bittner den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (79.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow, Akbari (70. Abdulkarim), Kieseler, Von Klöden, Markert (61. Abaszada), Eckersberg, Apel (87. Yousef), Bittner (90. Kamschütz), Walzer, Merkel

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (75. Lorenz), Lorenz, Michaelis (61. Fleischer), Marzian, Franzel, Krug (58. Seiffert), Ruge (83. Mieth), Müller, Berke, Klausnitzer

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120