Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 46 Zuschauern über einen soliden 6:4 (3:1)-Sieg gegen den TuS Kochstedt freuen.

Paul Apel (Dessauer SV 97 I) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Markert den Ball ins Netz.

24. Minute: Dessauer SV 97 I mit 2:0 Vorsprung

Die Dessauer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Thomas Berger traf in der 26. Spielminute. Der TuS Kochstedt hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Willi Veith Böhme traf in der 45. Spielminute, gefolgt von Philip Streuber (58.). Gefährlich wurde die Situation für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Apel traf in der 62. Spielminute ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Dessauer nicht unterkriegen. Robert Mathias Krieg schoss und traf in der 73. Minute. Brenzlich wurde die Situation für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Markert versenkte den Ball in der 78. Spielminute ein weiteres Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Leander Zabel traf in Minute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der 90. Minute gelang es Berger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:4 zu erweitern (90.). Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Schlichting (68. Walzer), Merkel, Markert, Eckersberg, Dieckow (90. Hulwa), Akbari, Von Klöden, Malende, T. Berger (90. Kamschütz), Apel (90. Yousef)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hensen, Zabel, Ziemba (55. Krieg), Streuber, Krüger, Ihbe (75. Rüdiger), Richter, Böhme, Zuchowski, Buschmann

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46