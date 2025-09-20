Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 120 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:2)-Erfolg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Dessauer SV 97 I und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

In Minute 17 schoss Stefan Krug das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Luca Maximilian Dieckow der Torschütze (26.).

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I steckte zweimal Gelb ein. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

34 Minuten nach der Pause konnte Julian Bittner (Dessau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (79.). Mit 4:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Kieseler, Bittner (90. Kamschütz), Eckersberg, Markert (61. Abaszada), Dieckow, Akbari (70. Abdulkarim), Walzer, Merkel, Apel (87. Yousef), Von Klöden

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (75. Lorenz), Berke, Lorenz, Klausnitzer, Marzian, Krug (58. Seiffert), Michaelis (61. Fleischer), Müller, Franzel, Ruge (83. Mieth)

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120