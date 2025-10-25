Der Dessauer SV 97 I errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Kienfichten geboten. Die Dessauer setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sebastian Von Klöden (Dessauer SV 97 I) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

75. Minute: Dessauer SV 97 I baut Führung auf 2:0 aus

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna kassierte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Philipp Markert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (75.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Malende (68. T. Berger), Kieseler, Schlichting, Eckersberg, Bittner (78. Abaszada), Merkel, Von Klöden, Dieckow (87. Thiele), Markert (87. Hulwa), Apel

SV Seegrehna: Scherbaum – Stark, Raiskup (64. Ruprecht), Kruse, Jäckel, Schenke, Geißler, Thauer, Gäbelt, Trenkel, Griedel (76. Kohl)

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35