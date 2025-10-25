Der Dessauer SV 97 I errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I in Minute 75 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Seegrehna kassierte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Philipp Markert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (75.). Damit war der Triumph der Dessauer entschieden. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Schlichting, Von Klöden, Markert (87. Hulwa), Malende (68. T. Berger), Merkel, Apel, Dieckow (87. Thiele), Kieseler, Eckersberg, Bittner (78. Abaszada)

SV Seegrehna: Scherbaum – Griedel (76. Kohl), Gäbelt, Kruse, Geißler, Thauer, Stark, Schenke, Raiskup (64. Ruprecht), Jäckel, Trenkel

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35