Der Dessauer SV 97 I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 120 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Stefan Krug (SV Germania 08 Roßlau) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Luca Maximilian Dieckow der Torschütze (26.).

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Dessauer SV 97 I musste zweimal Gelb hinnehmen. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Julian Bittner, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (79.). In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow, Bittner (90. Kamschütz), Merkel, Akbari (70. Abdulkarim), Eckersberg, Apel (87. Yousef), Walzer, Markert (61. Abaszada), Kieseler, Von Klöden

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Michaelis (61. Fleischer), Lorenz, Krug (58. Seiffert), Müller, Klausnitzer, Berke, Ruge (83. Mieth), Richter (75. Lorenz), Marzian, Franzel

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120