Der Dessauer SV 97 I erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 46 Zuschauern einen klaren 6:4 (3:1)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt am Sonntag 6:4 (3:1) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Paul Apel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor durch Philipp Markert erzielt.

Dessauer SV 97 I mit 2:0 vorne – 24. Minute

Die Dessauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Thomas Berger traf in der 26. Minute. Dann waren die zurückliegenden Dessauer dran: Willi Veith Böhme schoss und traf in der 45. Spielminute, gefolgt von Philip Streuber (58.). Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Apel schoss und traf in Spielminute 62 zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Dessauer nicht abhängen. Robert Mathias Krieg traf in der 73. Spielminute. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Dessauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Markert schoss und traf in der 78. Spielminute noch einmal. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Leander Zabel traf in der 84. Minute. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der allerletzten Minute konnte Berger (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 6:4 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Malende, T. Berger (90. Kamschütz), Akbari, Apel (90. Yousef), Dieckow (90. Hulwa), Eckersberg, Merkel, Markert, Von Klöden, Schlichting (68. Walzer)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Ziemba (55. Krieg), Streuber, Böhme, Hensen, Krüger, Buschmann, Ihbe (75. Rüdiger), Zabel, Zuchowski, Richter

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46