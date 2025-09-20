Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 120 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:2)-Erfolg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Stefan Krug traf für den SV Germania 08 Roßlau in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Luca Maximilian Dieckow den Ball ins Netz (26.).

Tor Nummer drei schoss Dieckow für Dessau (37.). Es blieb spannend. Marcel Merkel (Dessau) und Stefan Krug (Roßlau) trafen in Minute 40 und 45. Spielstand 3:2 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Dessauer SV 97 I kassierte zweimal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Borchers.

34 Minuten nach der Pause konnte Julian Bittner (Dessau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (79.). Mit 4:2 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der Dessauer SV 97 I hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Germania 08 Roßlau

Dessauer SV 97 I: Deistler – Eckersberg, Kieseler, Merkel, Dieckow, Walzer, Bittner (90. Kamschütz), Von Klöden, Markert (61. Abaszada), Akbari (70. Abdulkarim), Apel (87. Yousef)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Michaelis (61. Fleischer), Müller, Ruge (83. Mieth), Lorenz, Richter (75. Lorenz), Berke, Franzel, Marzian, Krug (58. Seiffert), Klausnitzer

Tore: 0:1 Stefan Krug (17.), 1:1 Luca Maximilian Dieckow (26.), 2:1 Luca Maximilian Dieckow (37.), 3:1 Marcel Merkel (40.), 3:2 Stefan Krug (45.+1), 4:2 Julian Bittner (79.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 120