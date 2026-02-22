Der Dessauer SV 97 I errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 46 Fußballfans einen klaren 6:4 (3:1)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 6:4 (3:1).

Paul Apel (Dessauer SV 97 I) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer legten in der 24. Spielminute nach. Diesmal war Philipp Markert der Torschütze.

24. Minute: Dessauer SV 97 I mit 2:0 Vorsprung

Dann verbuchten die Dessauer einen zusätzlichen Erfolg. Thomas Berger traf in der 26. Spielminute. Dann kamen die abgeschlagenen Dessauer schließlich auch mal zum Zug: Willi Veith Böhme versenkte den Ball in Minute 45, gefolgt von Philip Streuber (58.). Gefährlich wurde es für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Apel schoss und traf in der 62. Spielminute zum zweiten Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Robert Mathias Krieg schoss und traf in Minute 73. Gefährlich wurde es für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Markert schoss und traf in Spielminute 78 noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Leander Zabel traf in Spielminute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Berger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:4 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Die Dessauer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – T. Berger (90. Kamschütz), Merkel, Dieckow (90. Hulwa), Eckersberg, Malende, Akbari, Apel (90. Yousef), Von Klöden, Markert, Schlichting (68. Walzer)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Buschmann, Hensen, Böhme, Ziemba (55. Krieg), Richter, Streuber, Ihbe (75. Rüdiger), Krüger, Zuchowski

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46